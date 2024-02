Cât poate costa o cină bogată la cel mai tare restaurant din Dubai, acolo unde un milionar român e co-proprietar. Ce lovitură - Antena Sport

Reclamă

E restaurantul cu un cap de avion de vânătoare. Eu m-am mai dus mai devreme. O masă în centru. O nebunie când am intrat. Am văzut la Tokyo unul asemănător și la New York, tot așa, înalt de 15 metri înălțime.

E frumos, extraordinar, iar de mâncat… Fraților… Toate fructele de mare posibile, făcute în toate stilurile, pește, trei, patru feluri de carne, o carne extraordinară. Au fost 15 feluri de mâncare.

În mod normal cam 3.000 de euro (costă o masă bogată la restaurantul lui Olăroiu, n.r).Restaurantul dacă îl construiesc, trebuie să am 100 de milioane de dolari. Dacă doar îl amenajez (costă, n.r) între 10 și 15 milioane)”, a spus Dragomir, citat de fanatik.ro.

Cosmin Olăroiu, încă o lovitură de proporţii

Cosmin Olăroiu este implicat într-un proiect imobiliar uriaş în România, care îi poate aduce multe milioane de euro în conturi.

Cosmin Olăroiu a demarat proiectul imobiliar în 2021 şi cuprindea 3 blocuri cu 10 etaje și unul cu 5 etaje, care includ 245 de apartamente. În a doua fază, au mai fost proiectate încă 3 blocuri de câte 10 etaje, scrie profit.ro.

Iniţial, Cosmin Olăroiu a semnat un acord cu o companie cu capital israelian de a cumpăra 50 de apartamente şi 50 de locuri de parcare pentru suma de 5.300.000 de euro. În acest moment, Olătoiu şi oamenii de afaceri din Israel au semnat un nou acord prin care firma israeliană ar urma să deţină 51 la sută din compania care se ocupă de dezvoltarea complexului rezidenţial. Această tranzaccţie ar urma să îi aducă lui Olăroiu încă 2 milioane de euro. Investiţia totală se ridică la 84,5 milioane de euro şi ar urma să genereze încasări de 103,5 milioane de euro.

