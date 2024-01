Ce a putut face fiul milionar al lui Leonard Doroftei după ce s-a gândit la oamenii din România care "abia îşi permit să mănânce" - Antena Sport

Reclamă

Am vrut să-mi iau mașină. În momentul în care eram în punctul de a da câteva sute de mii de dolari pe o mașină, am stat și m-am gândit că sunt oameni la mine în țară care abia își permit să mănânce și mi se pare o aroganță supremă”, spunea cu un an în urmă fiul lui Doroftei, ajuns la 26 de ani.

Adrian Doroftei a lucrat, iniţial, în cadrul unei companii aeriane, însă a decis să meargă pe cont propriu. Acesta a intrat în domeniul afacerilor imobiliare şi îi merge de minune.

Câţi bani poate primi Leonard Doroftei lună de lună de la statul român

S-a aflat câţi bani poate primi Leonard Doroftei lună de lună de la statul român. Pentru perfomanţele fantastice pe care le-a avut în cariera sa, Leonard Doroftei primeşte lunar o rentă viageră.

Leonard Doroftei este unul dintre sportivii care au scris istorie pentru România. Campion mondial la box, Doroftei are în palmares şi două medalii olimpice, ambele de bronz, în 1992 la Barcelona şi în 1996 la Atlanta.

Conform documentelor de la site-ul Agenţiei Naţionale pentru Sport, Leornard Doroftei primeşte o rentă viageră de 9232 de lei. După ce s-a retras din box, Leonard Doroftei s-a implicat în afaceri. Din păcate, marelui campion nu i-au ieşit planurile de afaceri după ce a avut nişte neînţelegeri cu Administraţia locală din Ploieşti.

