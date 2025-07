(P) Idei de ţinute pentru sezonul cald: Cum să fii cool şi elegant vara - Antena Sport

Când soarele apune și aerul se mai răcorește, o cămașă lejeră poate transforma o ținută simplă într-una elegantă. Optează pentru cămăși din bumbac subțire, in sau vâscoză, în croieli relaxate, cu mâneci scurte sau suflecate. Modelele cu dungi fine sau printuri subtile inspirate din natură sunt ideale pentru acest sezon. Poți purta o astfel de cămașă descheiată peste un tricou alb și cu pantaloni scurți – obții un look modern și relaxat fără efort.

Un element esențial în sezonul cald este încălțămintea confortabilă, care să poată fi purtată întreaga zi. Una dintre cele mai populare alegeri pentru vara sunt adidasi Golden Goose . Cu un design ușor uzat, dar extrem de rafinat, acești sneakerși combină perfect stilul relaxat cu nota sofisticată. Sunt ideali pentru ținute casual de zi, fie că îi asortezi cu pantaloni chino, blugi scurți sau chiar cu o ținută smart-casual formată din pantaloni din in și un tricou simplu. În plus, sunt un statement al modei italiene contemporane.

Pe măsură ce soarele devine mai generos, tonurile închise sunt înlocuite cu nuanțe deschise care reflectă lumina. Alb, bej, roz pal, bleu ciel sau verde mentă sunt doar câteva dintre culorile care domină colecțiile de vară. Aceste nuanțe nu doar că sunt plăcute vizual, dar oferă și o stare generală de relaxare și prospețime. Pentru un look echilibrat, încearcă să combini o piesă colorată cu una neutră – de exemplu, o pereche de pantaloni bej cu o cămașă lila sau un tricou mint cu blugi albi.

În zilele caniculare, alegerea materialelor potrivite este esențială. Țesăturile naturale, precum bumbacul, inul sau vâscoza, permit pielii să respire și oferă un confort sporit. În loc să îți umpli dulapul cu articole ieftine care se deteriorează rapid, este mult mai eficient să investești în haine de calitate . Acestea nu doar că rezistă mai bine la spălări frecvente, dar au și o croială superioară, care arată impecabil pe corp. O cămașă din in, o pereche de pantaloni scurți din bumbac premium și un tricou din jerseu organic sunt alegeri ideale pentru zilele fierbinți de vară.

Sezonul cald aduce mereu un val de prospețime nu doar în aer, ci și în garderobă. Vara este momentul perfect pentru a experimenta cu texturi ușoare, culori vibrante și piese confortabile care să ne pună în valoare stilul personal. Indiferent dacă te pregătești pentru o vacanță pe litoral sau pur și simplu vrei să ai un look fresh în oraș, îți oferim sfaturi concrete despre ce să porți în sezonul cald.

Sneakerșii de lux pentru un look elevat

Dacă vrei să duci stilul la nivelul următor, nu poți ignora impactul unei perechi de adidasi Brunello Cucinelli. Acești sneakerși de lux sunt definiția rafinamentului italian, combinația perfectă între eleganță discretă și confort absolut. Realizați din materiale premium, cu un design minimalist, adidașii pot fi purtați atât cu pantaloni scurți casual, cât și cu pantaloni lungi din in pentru un look mai rafinat. În plus, brandul promovează sustenabilitatea și responsabilitatea socială, așa că alegerea lor este și un statement etic.

Accesoriile potrivite pentru sezonul cald

Vara nu înseamnă doar haine ușoare, ci și accesorii care să completeze look-ul. Ochelarii de soare cu ramă groasă, pălăriile panama sau bucket, brățările din piele sau textile, precum și gențile crossbody din materiale naturale sunt esențiale. Nu uita nici de ceasurile sport-elegante cu curea din silicon sau material textil, ideale pentru temperaturi ridicate. Accesoriile bine alese pot transforma o ținută simplă într-una memorabilă.

Fie că mergi la plajă, la terasă sau la un eveniment relaxat, cheia unui look reușit este echilibrul între confort, stil și personalitate.