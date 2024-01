Ce i-au putut spune canadienii lui Leonard Doroftei când românul încerca să o ia de la zero după ce a fost umilit în România - Antena Sport

Reclamă

„Lucrez de luni până luni, fără pauză. Câștig cam 5.000-6.000 de dolari canadieni pe lună (între 3.500 și 4.200 de euro pe lună).

Am făcut școala de antrenori în Quebec, eram cel mai bătrân cursant. Am luat-o de la zero, dar pentru mine erau amintiri din copilărie. Când au văzut ce fac, profesorii au început: «Daaa, dar el e din Europa!».

Trebuia să ne spunem palmaresul. Când a venit rândul meu, m-am ridicat în picioare și le-am spus: «Bam, bam, bam!». S-au uitat toți la mine și au făcut: «What the fuck are you doing here, man?» (n.r. – Ce dracu’ cauți tu aici?)”, a povestit marele nostru campion, citat de gsp.ro.

Leonard Doroftei este unul dintre sportivii care au scris istorie pentru România. Campion mondial la box, Doroftei are în palmares şi două medalii olimpice, ambele de bronz, în 1992 la Barcelona şi în 1996 la Atlanta.

Cât câştigă pe lună Leonard Doroftei

Doroftei e antrenor de box şi încasează lunar până la 4.000 de euro. Pe de altă parte, Doroftei primeşte o rentă viageră de 9232 de lei, conform Agenţiei Naţionale pentru Sport.

„Lucrez de luni până luni, fără pauză. Câștig cam 5.000-6.000 de dolari canadieni (3400-4000 de euro). Am avut nevoie de o schimbare. Nu mă regăseam, tot ce făceam era împotriva mea. Am stat de vorbă cu niște ziariști și a doua zi au scris că sunt cerșetor. Sau impostor. Titlul a fost groaznic, toată lumea a început să mă facă cerșetor. E dureros, e urât. Nu am cerșit nimic. Nu mai îmi găseam locul absolut deloc. M-a tras în jos locul acasă. Viața pe care am dus-o, de uzură, m-a obosit. Nimic nu se mai lega. Devenisem băiatul rău, dar eu n-am făcut rău nimănui. A trebuit să fac o schimbare, dar decizia a fost rea, le-am schimbat iar viața copiilor, i-am dus în altă lume. Doar că ei mă iubesc, suntem o familie și au înțeles. O perioadă, probabil. Va trebui să iau o decizie cât de curând”, a mai spus „Moşul”, pentru sursa citată anterior.

