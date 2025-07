Ioan Varga, noi declaraţii despre transferul lui Louis Munteanu. Vizita medicală, în viitorul apropiat - Antena Sport

Atât noi, cât și ei, avem un țel comun: să nu distorsionăm informația. Nu vrem să se publice nimic înainte de a se face totul ca la carte, profesionist. La niciun club mare din lumea asta nu se vorbește înainte de a se face un transfer. Se pregătește, se fac lucrurile tacit și, când se semnează, se anunță.

Este vorba despre un club din Franța care, până în momentul de față, este cel mai serios din punct de vedere al profesionalismului. Am înțeles că își vor rezolva zilele astea niște chestiuni, apoi ne vom pune la masa negocierilor, ca băiatul să plece la vizita medicală.

Eu nu am pomenit niciodată numele clubului. Am spus doar Franța. Am spus doar că e o echipă de top din Franța. Eu nu știu cine ce a verificat. Eu nu am pomenit niciun nume. Este vorba despre un interes concret din Franța și din Spania, dar spaniolii au renunțat pentru că nu au ajuns la suma cerută de mine. În pole-position e Franța“, a spus Varga, potrivit fanatik.ro.