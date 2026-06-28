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Ce nu mănâncă niciodată Ilie Dumitrescu. Aşa a ajuns să aibă la 57 de ani o greutate mai mică decât avea la 25 de ani

Antena Sport Publicat: 28 iunie 2026, 14:59

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Ce nu mănâncă niciodată Ilie Dumitrescu. Aşa a ajuns să aibă la 57 de ani o greutate mai mică decât avea la 25 de ani

Ilie Dumitrescu

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Ilie Dumitrescu se află într-o formă fizică ireproşabilă, dar acest lucru vine şi cu anumite sacrificii pe care fostul mare jucător le face de ceva vreme. În afară de sala de forţă, “Mister” a şi renunţat la anumite alimente.

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Mai precis, Dumitrescu nu mai mănâncă deloc carne, lapte şi zahăr, regimul său folosindu-se mai mult pe peşte, fructe de mare sau legume. El nu se fereşte însă de un vin sau o şampanie bună.

Ce nu mai mânâncă deloc Ilie Dumitrescu

„Este adevărat, eu m-am ținut departe de vicii. Prefer vinul bun sau șampania, un whisky de calitate sau un coniac. Iar legat de alimentație îmi place să mănânc sănătos și bine. Eu nu mai mănânc carne și nu consum nici zahăr sau lactate. Doar pește, fructe de mare și legume”, spunea Ilie Dumitrescu în toamna lui 2025, citat de OK! Magazine.

Ulterior, Dumitrescu a dezvăluit şi ce greutate are, una mai mică decât avea la Mondialul din 1994, atunci când avea 25 de ani şi era în vârful carierei.

”Acum sunt sub greutate. Am mai puține kilograme decât aveam la Mondialul din 94. În America am jucat cu 72,5 kg, acum am între 71 și 72 de kilograme. Nu vreau să trec de 72, aici vreau să mă mențin”, a spus Dumitrescu, pentru iamsport.ro.

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