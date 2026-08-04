Universitatea Craiova, refuzată de Dinamo. „Câinii” cer 3 milioane de euro pentru un om de bază

Universitatea Craiova vrea să se întărească şi a pus ochii pe Nikita Stoinov, fundaşul central al celor de la Dinamo. „Câinii” au primit deja o ofertă pentru israelianul de 20 de ani care a ajuns la formaţia din Ştefan cel Mare vara trecută.
Dinamo l-a cumpărat pe Stoinov de la Maccabi Netanya pentru suma de 450.000 de euro şi nu vrea să îl lase pe fundaşul central să plece uşor de la echipă.
Dinamo a refuzat oferta Universităţii Craiova pentru Nikita Stoinov. Suma uriaşă cerută de „câini”
Potrivit trumedia.ro, Universitatea Craiova a făcut o primă ofertă pentru Nikita Stoinov de 700.000 de euro, dar aceasta a fost refuzată imediată de Dinamo. „Câinii” sunt categorici şi vor să primească suma de 3 milioane de euro pentru fotbalistul care este pe placul lui Filipe Coelho, antrenorul oltenilor. Încă din iarnă, Andrei Nicolescu a încercat să pună o nouă clauză de reziliere în contractul fotbalistului din Israel.
Suma este una foarte mare pentru fotbalul românesc, dar acest lucru pare că nu o descurajează pe Universitatea Craiova. Potrivit sursei menţionate anterior, oltenii vor să reia negocierile după dubla cu KuPS, din turul 3 preliminar Europa League.
Oltenii se vor deplasa în Finlanda pentru prima manşă, de pe 6 august, urmând să dispute returul o săptămână mai târziu, pe 13 august, pe Ion Oblemenco. Universitatea Craiova a ajuns în preliminariile Europa League după ce a fost eliminată din preliminariile Champions League de Levski Sofia.
Nikita Stoinov a evoluat în 46 de meciuri până acum pentru Dinamo şi a marcat un gol. Sezonul acesta, el a fost integralist în toate cele trei dueluri disputate de „câini” în Liga 1.
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