Ce s-a putut afla despre soacra lui Cristi Borcea! Detalii unice despre mama Valentinei Pelinel - Antena Sport

Valentina Pelinel a făcut declaraţii rare despre mama ei, soacra lui Cristi Borcea. Fostul model a vorbit la superlativ despre cea care i-a dat viaţă şi a dezvăluit ce sfaturi a primit de la ea, de-a lungul vieţii.

Valentina Pelinel este cea de-a treia soţie a lui Cristi Borcea, cei doi fiind căsătoriţi din 2018. Milionarul român are alături de fostul model trei copii: un fiu pe nume Milan, şi gemenele Indira şi Rania.

Ce s-a putut afla despre soacra lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel nu vorbeşte des despre părinţii ei. Aceasta a fost întrebată care a fost cel mai bun sfat primit de la mama ei şi a oferit imediat răspunsul. Soţia lui Cristi Borcea a dezvăluit că a învăţat să aibă curaj de la mama ei şi să nu-şi piardă ambiţia, indiferent de încercările la care este supusă.

Valentina Pelinel a mai dezvăluit, totodată, că mama ei a rămas o femeie foarte frumoasă şi elegantă, însă nu a avut o viaţă uşoară. Soţia lui Cristi Borcea a recunoscut că nu este de acord în toate privinţele cu mama sa, fapt pe care îl consideră normal.

„(N.r. Cel mai bun sfat primit de la mama ta?) Probabil curajul. M-a învățat să am curaj să încerc chiar și atunci când eșuez. Să merg mai departe pe calea mea. Am avut libertatea să explorez și să mă lovesc de diverse situații în viață mai ales că am plecat din țară la vârsta de 16 ani. Și ambiția m-a ajutat mult.