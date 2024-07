Cristi Borcea nu se poate abține, nici după ce și-a sărit din schemă fosta soție! Ce dezvăluire a făcut chiar Valentina Pelinel - Antena Sport

„Familia și relațiile cu cei dragi constituie surse constante de bucurie și împlinire. Faptul că am avut oportunitatea să fiu mamă și să contribui la creșterea și educarea copiilor mei reprezintă una dintre cele mai mari satisfacții ale mele. În ceea ce privește dezamăgirile, pot spune că am învățat lecții importante din momentele dificile și am devenit mai puternică în urma acestor încercări.

Poate că unele proiecte nu au avut rezultatele dorite, dar am privit fiecare obstacol ca pe o oportunitate de creștere și învățare. De asemenea, dezamăgirile interpersonale m-au învățat să discern mult mai bine relațiile și să investesc în conexiuni autentice și de încredere. În ansamblu, fiecare experiență, fie ea pozitivă sau negativă, a contribuit la formarea mea ca individ și la evoluția parcursului meu de viață”, a declarat Mihaela Borcea, conform viva.ro.