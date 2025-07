Gică Hagi a anunţat care e jucătorul din Liga 1 care ar putea ajunge mai bun decât Adi Mutu - Antena Sport

Gică Hagi a anunţat care este singura condiţie pentru ca Luca Băsceanu, jucătorul vândut de Farul la Universitatea Craiova, să ajungă un jucător mai mare decât a fost Adrian Mutu.

Condiţia pusă de “Regele” Hagi e ca mijlocaşul de 19 ani cotat la 400.000 de euro să rămână cu picioarele pe pământ. Rămâne de văzut dacă Băsceanu va depăşi cifrele lui Adi Mutu, care este golgheterul all-time al naţionalei, la egalitate chiar cu Hagi (35 de goluri). Mai mult, el a marcat în carieră mai mult de 200 de goluri, dintre care 129 au venit în Serie A.

Gică Hagi susţine că Luca Băsceanu poate ajunge mai bun decât Adi Mutu

“Acum câteva săptămâni, când Hagi și-a lansat cartea, am stat în seara de după lansare cu el câteva ore la o masă și am vorbit de multe, între care evident că eu am încercat să duc discuția și spre Băsceanu.

Și Hagi mi-a spus în seara aia: ‘E peste Mutu, cu o condiție! El trebuie să înțeleagă cine e. El are o mică problemă de autoidentitate, de a nu se crede nici mai sus decât e, nici mai jos. El trebuie să își rezolve problema în ceea ce poate el să facă sau să nu facă’.

Și atunci am spus, nu știu dacă la Craiova este cel mai propice loc pentru asta. Craiova l-a vrut, a zis el. Craiova a plătit, Craiova l-a vrut”, a dezvăluit Marius Mitran, citat de fanatik.ro.