Cum a marcat-o pe Mihaela Borcea divorțul dureros de Cristi Borcea! A dat cărțile pe față, la 13 ani de la separare - Antena Sport

Mă bucur de casa mea, în care nu prea am fost prezentă până acum. Acum mă ocup de mine. Am slăbit deja vreo zece kilograme. În primul rând, e vorba de liniștea pe care o ai, fără stres. Fac și sport, nu mai mănânc după o anumită oră. Anul acesta e o noua Mihaela Borcea, care a învățat să trăiască cu adevărat. La sală am început să merg constant din februarie. Când vrei să te ocupi de tine, nu mai poți face afaceri. Mai am și acum, dar mult mai ușor.

Mi-am făcut și grădina, acasă. Mă ocup de procuratul răsadurilor. Mâncăm aproape bio. Mai cumpăr și de la piață. Culegem cireșe în fiecare zi. Cea mai mare satisfacție e când îți iei de la tine din pom. Parcă și florile sunt mai vesele că am revenit în mijlocul lor. Până acum, plecam la mare, veneam acasă doar să-mi schimb bagajele”, a declarat Mihaela Borcea, conform cancan.ro.