Dezvăluirea uluitoare a vedetei mutilate cu ciocanul de fostul soţ! Ce a putut să îi ceară acum bărbatul, după ce era să o omoare - Antena Sport

Mă deranjează foarte tare faptul că fostei soții a lui Beni nu îi place să aibă copiii ei o relație cu mine. Ar fi fost spre binele ei, așa cum duc copiii mei în vacanță, i-aș fi luat pe toți, nu era o pagubă atât de mare, nu era o cheltuială aşa de mare. Repet, o făceam cu toată dragostea pentru dragostea pe care i-o port lui Beni.

„De când Beni este cu mine, ea a devenit recalcitrantă”

De când este cu mine, ea a devenit recalcitrantă, probabil se consideră și o mare vedetă. Ea se crede o persoană altfel. Beni a fost părăsit în relația lor, nu el a părăsit-o sau să o înșele. Ea s-a îndrăgostit de un alt bărbat. Eu nu pot și nu îmi doresc să am prietenie cu fosta nevastă a lui Beni. Ea este cu vărul lui Beni, ea l-a părăsit pe Beni pentru vărul lui primar. Ea și-a lăsat familia pentru vărul lui primar, eu nu pot să fiu prietenă cu o astfel de femeie.

Eu consider că nu am ajuns să mă căsătoresc cu Beni, la 17 ani, atunci când am fost împreună, din cauza ei, nu vreau să mă pronunt, însă în mintea mea sunt niște gânduri. Să ne înțelegem, Beni a fost cel părăsit, doi ani a încercat să se împace cu ea, până în mai anul acesta. Îi cumpăra tot felul de cadouri, un palton, o chestie, o atenție. Beni ar fi iertat-o doar pentru a fi alături de copii. Ar fi iertat-o și ar fi uitat că ea a fost cu vărul lui”, a declarat Dana Roba pentru spynews.ro.

Dana Roba are o relaţie foarte bună cu impresara Anamaria Prodan, care a vizitat-o la salon după episodul de coşmar prin care a trecut vedeta mutilată de fostul soţ.

Daniel Balaciu e un fost arbitru de fotbal. Din 2021 a devenit antrenor şi investitor la o echipă

Daniel Balaciu este un fost arbitru, iar din 2021 era jucător, antrenor şi investitor la echipa din Şemlacu Mare. Mai mult, înainte de atacul şocant la adresa soţiei sale, Balaciu a primit şi o diplomă de excelenţă pentru implicarea sa în sport.

Dana Roba şi Daniel Balaciu s-au întâlnit la Parchetul Timişoara, iar femeia a dezvăluit care sunt cele două întrebări pe care i le-a pus.

”Am avut un sentiment, nu știu, de plâns. Am fost emoționată până la lacrimi, nu îmi venea să cred că el a ajuns să facă așa ceva.