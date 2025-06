Gigi Becali s-a înţeles cu Hermannstadt pentru jucătorul de la FCSB: "Ajunge mare fotbalist" - Antena Sport

Daniel Niculae: ”Toată lumea ar avea de câștigat, jucătorul se simte foarte bine la Sibiu”.

Gigi Becali: ”Puteți să-l țineți, să-l creșteți. Am văzut că a crescut în joc. Altfel juca la început, altfel juca la finalul campionatul. Dacă se corectează puțin în mișcări, ajunge mare fotbalist. El are mare vitează, dar face un dribling în plus, se driblează singur cum ar veni”.

Gigi Becali a făcut anunțul! Veniri și plecări de la FCSB, în perioada de mercato

Patronul campioanei a spus acum că anumiți jucători, de la mijlocul terenului, vor pleca de la FCSB în vară, însă a dat asigurări că va găsi înlocuitorii potriviți pentru aceștia. De asemenea, Gigi Becali a spus că va mai transfera un fundaș central, dar și un jucător de atac.