Milionarul care are 9 copii cu 4 femei, cadou de 1.350.000 de dolari pentru fiica lui cea mare! - Antena Sport

Cristi Borcea (55 de ani) i-a făcut cadou fiicei sale Melissa (21 de ani) un apartament de lux în Miami. Locuinţa l-a costat 1.350.000 de dolari pe Borcea.

Fostul acţionar şi preşedinte executiv al lui Dinamo are 9 copii cu 4 femei. Borcea recunoştea, recent, că, atunci când se ocupa de Dinamo, şi-a neglijat copiii, singurul cu care petrecea mai mult timp fiind Patrick, cu care mergea la meciurile “câinilor”. Patrick e în continuare mare fan al lui Dinamo, iar Borcea nu excludea varianta ca acesta chiar să intre în acţionariatul “câinilor”.

”I-am luat Melissei în Hollywood, Miami, chiar pe plajă, i-am luat un apartament, că este la facultate acolo. Anul trecut l-am luat. (n.r. Cât v-a costat?) 1.000.000… cu tot cu mobilat, aranjat, 1.350.000 de dolari”, a declarat Cristi Borcea pentru iamsport.ro.

De-a lungul anilor, Cristi Borcea a fost căsătorit de 3 ori și are 9 copii cu 4 femei. Din prima sa căsătorie, cu Mihaela Borcea, îi are pe Patrick, Melissa și Angelo. Alături de Alina Vidican îi are pe George și Gloria. În urma unei relații cu avocata Simona Dana Voiculescu a rezultat o fetiță, Andreina Carolyn Chistine. Cu actuala soție, Valentina Pelinel, are alți trei copii, Indira, Milan și Rania Maria.

Cristi Borcea are o avere estimată la peste 80 de milioane de euro. El a intrat în fotbal în perioada în care Cornel Dinu era la Dinamo. Borcea nu s-a sfiit să recunoască faptul că, deşi era director de marketing la Dinamo în acea perioadă, el era şi şofer pentru Cornel Dinu, luându-l de acasă cu maşina. Totodată, Borcea nu avea birou la începuturile lui la Dinamo, stând alături de “Procuror”, în biroul acestuia. Borcea recunoştea că acel lucru l-a ajutat foarte mult în momentul în care a devenit numărul 1 la Dinamo şi trebuia să ia decizii importante pentru club.