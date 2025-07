"Două clase peste noi" Reacţia lui Robert Ilyeş după ce a fost învins de echipa pentru care a scris istorie - Antena Sport

Antrenorul formaţiei Csikszereda, Robert Ilyeş (51 de ani) a recunoscut superioritatea Rapidului, după ce giuleştenii au câştigat cu 2-0 meciul de la Miercurea-Ciuc.

În urma acestui meci, Rapid a urcat provizoriu pe primul loc, în timp ce Csikszereda este penultima în clasament, cu un singur punct după 3 etape. Ciucanii au făcut egal, acasă, cu Dinamo, 2-2, în prima etapă, după ce au condus cu 2-0.

Robert Ilyeş, după Csikszereda – Rapid 0-2: “Am jucat împotriva unei echipe care e peste valoarea noastră”

”Am jucat împotriva unei echipe care e peste valoarea noastră. Ne-au dominat, nu avem experiența primei ligi. Am pierdut mingi foarte ușor la mijlocul terenului. Ne-au taxat la primul șut pe spațiul porții. Golul doi a venit după o combinație foarte rapidă. Nu putem să contestăm valoarea jucătorilor care au dat un gol foarte frumos.

În a doua repriză am reușit, cât de cât, să intrăm în joc. A fost presiune. Cred, altfel, n-am nicio explicație. Au fost două reprize diametral opuse. În prima repriză am fost fricoși. La 2-0 am riscat, am băgat al doilea atacant și chiar am reușit să punem presiune în zona trei. Pentru mine, rămâne repriza a doua.

La mijlocul terenului, au fost două clase peste noi. E ușor așa, când ai jucători care nu pierd mingea, pot și atacanții și fundașii să respire. Am avut o discuție cu președintele, am zis că avem nevoie de câteva întăriri. Aș avea nevoie de doi jucători la mijloc”, a declarat Robert Ilyeş, pentru digisport.ro, după Csikszereda – Rapid 0-2.