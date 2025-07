Robert Ilyeş i-a înjurat pe roş-albaştri şi a făcut-o praf pe Dinamo: "A fost circ cu ei" - Antena Sport

Antrenorul formaţiei Csikszereda, Robert Ilyeş, a mers să salute galeria Rapidului după meciul câştigat de giuleşteni, cu 2-0, împotriva formaţiei sale. Galeria Rapidului i-a înjurat pe roş-albaştri, Ilyeş ridicând şi el mâna în timpul scandărilor fanilor giuleşteni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ulterior, la conferinţa de presă, Ilyeş a lăudat-o pe Rapid, echipă la care a jucat în trecut, şi a făcut-o praf pe Dinamo. Au fost incidente după prima partidă a ciucanilor din acest sezon de Liga 1.

Robert Ilyeş, după Csikszereda – Rapid 0-2: “A fost circ cu Dinamo, suporterii Rapidului au făcut dreptate”

„Iubirea rămâne reciprocă, acolo am trăit cele mai mari satisfacții din cariera mea de fotbalist, acolo am fost respectat. Ei știu că sunt rapidist. De asta am mers și noi la ei, i-am aplaudat cu toată echipa, pentru că în seara asta ne-au dat o lecție de civilizație despre cum trebuie să se comporte suporterii.

Și, dacă ne gândim înapoi la meciul cu Dinamo, e diametral opus… Nimic n-a fost adevărat din scandalul care s-a făcut la meciul cu Dinamo!

Noi n-avem nimic cu nimeni, a fost mai mult circ decât adevăr, din păcate. În seara asta, suporterii Rapidului au făcut dreptate prin comportament și prin cum au susținut echipa”, a declarat Robert Ilyeş la conferinţa de presă de după Csikszereda – Rapid 0-2.