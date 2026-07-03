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FCSB, amical cu echipa lui Cosmin Olăroiu! Anunțul oficial

Alex Ioniță Publicat: 3 iulie 2026, 20:29

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FCSB, amical cu echipa lui Cosmin Olăroiu! Anunțul oficial

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Oficialii de la FCSB au anunțat că fosta campioană a României va disputa un nou amical, în cadrul cantonamentului din Olanda. Roș-albaștrii se vor duela cu echipa lui Cosmin Olăroiu.

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În primul amical al verii, FCSB se va întâlni cu Union Saint-Giloise, noua echipă a lui Darius Olaru. Partida de pregătire se va juca pe 5 iulie, de la ora 15:00.

FCSB va juca un meci amical cu Al-Jazira, echipa lui Cosmin Olăroiu

Acum, FCSB a anunțat o a doua partidă de pregătire, împotriva celor de la Al-Jazira. Formația din Emiratele Arabe Unite este pregătită de Cosmin Olăroiu.

„Roș-albaștrii vor disputa miercuri, 8 iulie, cea de-a doua partidă amicală din această vară, împotriva celor de la Al Jazira Club.

Jocul împotriva echipei pregătite de Cosmin Olăroiu se va disputa începând cu ora locală 17:00 (18:00 ora României), la baza unde echipa noastră se pregătește în Țările de Jos.

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Meciul se va juca fără spectatori!”, a fost anunțul oficialilor de la FCSB.

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