Gata! FCSB l-a transferat pe Darius Olaru. Prezentat oficial!

Gata, Darius Olaru a plecat de la FCSB şi a fost şi prezentat de Union Saint-Gilloise.

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Printr-un mesaj postat pe reţele de socializare, gruparea bucureşteană şi-a luat rămas bun de la Olaru.

“FCSB anunță transferul lui Darius Olaru la Royale Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei.

Căpitanul nostru, care a adunat 257 de partide oficiale în cei șase ani și jumătate petrecuți la FCSB, a cucerit două titluri de campion, o Cupă a României și două Supercupe ale României. De asemenea, acesta a înscris 63 de goluri și a oferit 41 de pase de gol în toate competițiile, fiind unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului nostru.

Îi mulțumim lui Darius pentru seriozitate, loialitate și spiritul de sacrificiu de care a dat dovadă în tricoul roș-albastru și îi urăm mult succes în noua aventură din Belgia!”, este mesajul postat de club.

Şi Royale Union Saint-Gill a făcut un scurt video de prezentare cu românul şi a anunţat că a semnat un acord cu el până în 2030.

“Salut, fani ai Union. Aştept să vă cunosc şi să dau tot pentru aceste culori. Hai, Union!”, este mesajul lui Olaru pentru fani.