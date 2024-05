Femeia care l-a "cuminţit" pe Adrian Ropotan s-a dezbrăcat de inhibiţii. Fiica românului celebru a făcut senzaţie - Antena Sport

E o perioadă din viaţa mea care a trecut, o să o povestesc copiilor, nepoţilor. Am în minte acum toată acţiunea. Era cu un aparat de fotografiat. Era iubita unui invitat. Nu am realizat că suntem filmaţi. Am zis, bă, stăm în casa omului, nu are ce să se întâmple. Am zis că putem să ne dăm arama pe faţă. S-a cântat, dar a fost o glumă. A fost pus şi o manea cu Dinamo. Unii cântau, alţii nu cântau că erau muţi. Erau puţin ameţiţi„, a spus Adrian Ropotan.

Adrian Ropotan a recunoscut și ce amendă a primit după acel episod. A fost lăsat fără 5.000 de euro după escapada cu Gabi Torje şi Cristi Pulhac.

„S-a întâmplat, a fost o glumă. Eram tineri. Am avut o problemă financiară, în primul rând. Am avut o amendă de 5.000 de euro. I-am plătit, ne-am asumat. Erau mici salariile, la Dinamo am pornit cu biletul de autobuz„, a mai spus Adrian Ropotan.