Fiica lui Adrian Ilie, tun financiar de proporţii. Afacere de 800 de milioane de euro - Antena Sport

Fiica lui Adrian Ilie, tun financiar de proporţii. Afacere de 800 de milioane de euro Adrian Ilie şi Milana Ilie / Colaj Hepta/Instagram Fiica lui Adrian Ilie e pe cale să dea un tun financiar de proporţii. Superba Milana este implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro, din care deţine 35 la sută din capital. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Milana Ilie este fiica fostului mare atacant al României, Adrian Ilie. Aceasta e pe cale să devină una dintre cele mai de succes femei de afaceri din România. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO CU FIICA LUI ADRIAN ILIE) Fiica lui Adrian Ilie, tun financiar de proporţii Conform celor de la profit.ro, fiica lui Adrian Ilie s-a asociat cu un holding turcesc într-unul dintre cele mai mari proeiecte de parcuri eoliene din România. Investiţia este de aproape 800 de milioane de euro. Conform sursei citate, care citează termene.ro, Milana Ilie deţine cele mai multe acţiuni din afacere: 35 la sută. Proiectul prevede ca pe cele pe terenurile cu o suprafață cumulată de 49 de hectare să se ridice 86 de turbine eoliene, cu înălțimea de 250 metri. Aceasta nu este singura afacere în care este implicată fiica lui Adrian Ilie. Ea mai deţine acţiuni la o companie de instalaţii electrice, dar şi în domeniul imobiliar.

Milana Ilie, pasionată de fotbal

Milana Ilie le antrenează pe fetele de la Şcoala Americană din Bucureşti. A fost dragoste la prima vedere când a văzut că logoul echipei e un liliac… la fel ca la Valencia, unde a jucat tatăl ei, Adrian Ilie.

„Da, este chiar întâmplător, aşa s-au nimerit lucrurile. Eu când am venit la şcoală, din clasa a 6-a până în a 12-a, am jucat fotbal şi am văzut echipamentul… Liliacul! Am zis gata, e clar!

Dacă nu am mai avut un frate, trebuia să duc şi eu un pic tradiţia…”, a declarat Milana Ilie pentru AntenaSport.

Milana se vede mult mai sus în fotbal, iar tatăl, Adrian Ilie, îi e alături. „Pentru mine cel mai important este că mă susţine şi vine aici tot timpul. Eu merg tot timpul când se duce tata la evenimente care se organizează cu Generaţia de Aur”, a precizat Milana. Milana s-a născut în Spania, când tatăl ei era idol la Valencia. Atunci, Adrian Ilie şi-a primit porecla „Cobra”. „Mie îmi plăcea foarte mult când făcea scăriţa lui”, a precizat ea. Milana şi tatăl ei pun la cale o academie de fotbal-fete în România. Adrian Ilie are un CV fabulos. Pe lângă performanţele obţinute la Steaua, „Cobra” a reuşit eventul cu Galatasaray în Turcia. A făcut-o campioană pe Valencia în La Liga, în 2002, şi a câştigat Cupa Elveţiei cu Zurich.