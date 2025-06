Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei diferite dă cărţile pe faţă! Dezvăluiri mai puţin ştiute despre propria avere - Antena Sport

Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei diferite a vorbit despre propria avere. A scos la iveală amănunte despre proprietăţile pe care le deţine. Este vorba despre case din România, dar şi din străinătate. A vorbit fără ocolişuri de luxul orbitor în care trăieşte.

Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei diferite a vorbit despre viaţa de lux pe care o duce. Cristi Borcea are proprietăți de milioane de euro, în țară și străinătate, e dezvoltator imobiliar, are afaceri în mai multe domenii și recunoaște. „Mă simt acasă aici în București, în Pipera. Mai am ceva în Dubai, dar stau la hotel, acolo prefer să stau. Îmi place mai mult să stau și în Abu Dabi”, a afirmat ex-acționarul celor de la Dinamo, conform cancan.ro.

Cristi Borcea a vorbit şi despre îngrijire personală. Nu face rabat de la tratamente speciale, dar nici nu trece peste orele de sport de la care nu lipseşte. A vorbit, fără ocolişuri, şi despre operaţiile estetice la care a recurs de-a lungul timpului. „Eu zic că orice bărbat trebuie să se îngrijească. Le fac de la 30 de ani, nu de acum. Eu tot timpul mă îngrijesc, acid, botox, fac tratamente la față, fac două ore de sport zilnic”, a mai spus Borcea.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul acţionar al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi îi mai are gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco). Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel, pe Milan și gemenele Indira și Rania.