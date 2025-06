Pensia umilitoare pe care Ilie Năstase o primeşte de la statul român: "Nici măcar un leu în plus" - Antena Sport

Ilie Năstase dezvăluia că primeşte o pensie umilitoare din partea statului român. Fostul lider mondial nu ar putea nicidecum să se întreţină cu aceşti bani.

Ilie Năstase are o pensie de numai 1.435 de lei. Fostul mare tenismen, care a cucerit două turnee de Grand Slam de-a lungul carierei, beneficiază, din fericire, pe lângă pensie, de o indemnizaţie de merit, încasând, pe lângă pensie, lunar, de la statul român o sumă de 6.240 de lei.

Ilie Năstase (78 de ani) mărturisea că nu a primit nimic în plus după recalcularea pensiilor.

“1.435 de lei este pensia mea de ani buni. Nu am primit nimic în plus, niciun măcar un leu. Nu am primit nici măcar vreo hârtie oficială legată de vreo posibilă schimbare a pensiei.

Citesc prin presă că am pensie de general, dar asta e o mare gogoriță. Am ieșit cu gradul de locotenent-colonel la pensie și am lunar în cont suma de 1.435 de lei. Nici mai mult, nici mai puțin!