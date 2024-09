"I-am spus că este handicapat" Ion Ţiriac, scandal uriaş cu un preşedinte! Măsura dură luată împotriva celui mai bogat român! - Antena Sport

Ion Ţiriac e implicat într-un scandal uriaş cu un preşedinte. Cel mai bogat român i-a cerut demisia preşedintelui Federației Internaționale de Tenis (ITF), David Haggerty.

Haggerty i-a interzis lui Ion Ţiriac să participe la meciurile de tenis de la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris. Cel mai bogat român a făcut acum dezvăluirea.

„I-am spus că este handicapat” Ion Ţiriac, scandal uriaş cu un preşedinte! Măsura dură luată împotriva celui mai bogat român!

”Am avut talangă (n.r. acreditare), am fost la toate… Doar la tenis nu am avut dreptul să mă duc. Am o relație foarte ‘fricționată’ cu domnul președinte, căruia i-am cerut demisia, n-a vrut. I-am spus că este handicapat. El conducea turneul olimpic de tenis”, a declarat Ion Țiriac pentru ”Prietenii lui Ovidiu”.

Ion Ţiriac i-a transmis în 2023 o scrisoare lui David Haggerty. Cel mai bogat român îi reamintea preşedintelui ITF că nu a fost de acord cu parteneriatul încheiat în 2018 între ITF și Kosmos, compania lui Gerard Pique. Parteneriatul s-a încheiat în 2023.

”În atenția domnului Dave Haggerty, președintele Federației Internaționale de Tenis,