Imagini rare cu soţia milionarului român care este co-proprietarul „celui mai tare restaurant din Dubai!” - Antena Sport

Imagini rare cu soţia milionarului român care este co-proprietarul „celui mai tare restaurant din Dubai!”. Este vorba de Luminiţa, soţia lui Cosmin Olăroiu.

Pe Cosmin Olăroiu îl ştie toată lumea şi este unul dintre cei mai buni antrenori români, însă puţini sunt cei care ştiu cum arată soţia lui.

Luminiţa şi Cosmin Olăroiu formează un cuplu de peste 30 de ani şi se iubesc la fel de intens ca în prima zi. Luminiţa Olăroiu este o femeie extrem de discretă, iar apariţiile publice sunt extrem de rare. Soţia lui Cosmin Olăroiu iese în evidenţă de fiecare dată prin eleganţă şi rafinament.

Într-un interviu acordat în trecut, Cosmin Olăroiu a vorbit despre relaţia perfectă pe care o are cu soţia sa şi ce rol a avut aceasta în cariera sa. „Faptul că m-am căsătorit devreme mi-a schimbat total percepția despre viață și atunci m-am retras și mi-am văzut de drumul meu. Când ești singur, te mulțumești cu puțin, dar eu aveam familie, copil și trebuia să realizez mai mult. Vezi în ochii lor bucuria și atunci e cea mai mare satisfacție”, a spus Cosmin Olăroiu, în trecut, într-un podcast.

Românul care este co-proprietarul „celui mai tare restaurant din Dubai” este Cosmin Olăroiu. Antrenorul în vârstă de 54 de ani al lui Al-Sharjah ar câştiga cel puţin 2-3 milioane de euro pe an din această afacere, susţine Dumitru Dragomir. „Olăroiu are în Dubai, are o parte a unui restaurant care e de un lux ieșit din comun. Foarte bun. Da, co-proprietar la cel mai tare restaurant din tot Dubaiul. Ascultă-mă, fiul meu și nepoții mei mi-au spus asta. Nu restaurante de, să meargă toată lumea. Trebuie să faci ceva pentru ambasade, ambasadele nu ies la restaurante decât foarte puține în România. Nu poți să asiguri și siguranță și tot. Un restaurant ca ăla dacă ai 10% din el, stai pe 2-3 milioane pe an, dacă nu mai mult.