Prima femeie care a învins toţi băieţii la drift, prezentă la MP al Austriei. Ce cadou i-a făcut Cristina Neagu - Antena Sport

“ Am rămas fără cuvinte. Primul lucru a fost să pun mâna pe telefon şi să îl sun pe tatăl meu: «Tati, uite, am primit această veste şi vom merge pe Red Bull Ring». A fost o veste extraordinar de mare pentru noi şi ne bucurăm extraordinar de mult că datorită oamenilor care s-au implicat şi care au crezut întotdeauna în mine sunt aici.

Natalia a primit cadou o cască de la Cristina Neagu

Întrebată dacă şi-a personalizat casca purtată la Spielberg, românca a dezvăluit că a fost un cadou înmânat de Cristina Neagu, o altă sportivă care are contract cu cei de la Red Bull.

“Cei de la Red Bull mi-au făcut o surpriză, nu am ştiut de această cască, chiar am avut onoarea. Cine mi-a înmânat această cască a fost Cristina Neagu şi am fost foarte, foarte, foarte fericită şi recunoscătoare, totul a fost pur şi simplu o surpriză pentru mine şi nu m-am aşteptat.“.

Natalia a mai povestit şi cum a ajuns să practice motosportul, care a fost reacţia părinţilor, dar şi ce îşi doreşte pe viitor de la această carieră.