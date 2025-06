Ce urmează pentru David Popovici, după cele trei medalii cucerite la Europenele U23. Obiectivul setat: "O altă greutate" - Antena Sport

“Încerc să-l văd exact cum am urmărit și competiția asta, ca fiind doar o altă competiție. Până la urmă am doar încă câteva curse.

David Popovici a oferit scurte declaraţii despre Campionatele Mondiale, la care are ocazia din nou să se dueleze cu înotătorii pe care i-a înfruntat la Jocurile Olimpice din vara trecută, anume Pan Zhanle sau Kyle Chalmers.

La sfârșitul zilei nu e nimic diferit, numai că se schimbă titlurile. Ok, campion mondial, dar are o altă greutate, are o altă însemnătate clar, dar la sfârșitul zilei e doar o altă cursă. Și dacă reușesc să o gândesc strict așa, e bine”, a declarat David Popovici, conform golazo.ro.

David Popovici, discurs de mare campion după ce a scris istorie la Europenele U23

David Popovici a avut un discurs superb, după ce a scris istorie la Campionatele Europene U23. Campionul olimpic a cucerit medalia de aur la proba de 100 m liber, stabilind un nou record european.

“Timpul e unul foarte bun, clar, suntem foarte bucuroști. Dar ne-am dat seama imediat după, când îmi luau un pic de sânge pentru niște analize, când se uita antrenorul meu pe split-urile 50-urilor, că am înotat în sfârșit pe a doua lungime de bazin sub 24.