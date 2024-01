"Îmi dă energie!" Miliardarul de 78 de ani căsătorit cu o româncă, detalii intime din viaţa de cuplu - Antena Sport

Cea care i-a devenit soţie italianului cu o avere estimată la 6,3 miliarde de euro s-a specializat în ingineria motoarelor de avion, şi a început să lucreze, încă din facultate, la o companie americană de avioane de lux.

„Lucram la Bombardier, vindeam avioane private. Nu aveam 27 de ani, așa cum se scrie în presă, aveam 24. Imediat după ce am terminat Academia Tehnică Militară, care a fost un mediu destul de masculin, era clar că eu nu o să mă duc acasă să mă îndrăgostesc și să fac copii. Și astfel am răspuns și întrebării de ce mi-am ales pe cineva mai în vârstă decât mine. Pentru că după o școală atât de puternică mi-am construit o personalitate puternică și am decolat”, a dezvăluit Romina Gingaşu, citată de viva.ro.

De asemenea, Romina Gingaşu a dezvăluit şi cu ce se ocupă în prezent, după ce s-a căsătorit cu Piero Ferrari.

„Eu am ieșit din aviație, pentru că nu puteam să fac față la tot. Am ales ca în momentul de față să iau o responsabilitate foarte mare. Mă ocup de fundația înființată acum 40 de ani de Enzo Ferrari”, a mai declarat Romina Gingaşu.