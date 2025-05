Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei a fost şofer pentru un bărbat celebru: "Îl luam de acasă" - Antena Sport

Cristi Borcea are o avere estimată la circa 80 de milioane de euro. El a făcut bani, la început, din comerţul cu butelii. Ulterior a intrat în mai multe domenii, printre care fotbal, imobiliare sau horeca. Borcea a avut un hotel pe litoral, pe care l-a vândut.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul acţionar al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi îi mai are gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco).

Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel, pe Milan și gemenele Indira și Rania.

Cristi Borcea a fost întrebat în nenumărate rânduri dacă se întoarce în acţionariatul lui Dinamo. „Leonidas” a transmis vehement că nu va mai ocupa nicio funcţie la Dinamo, dar nu a exclus varianta ca fiul lui, şi el mare suporter al „câinilor”, să intre în acţionariatul lui Dinamo. Borcea recunoştea că în perioada în care a condus clubul Dinamo nu a petrecut suficient timp cu copiii lui. Singurul care era prezent mai tot timpul cu el, inclusiv la meciurile lui Dinamo, era Patrick Borcea.