Momentul antologic când o femeie celebră a dat buzna peste Ion Ţiriac: "Nu ştiam cine e, dar arăta bine pe dinafară" - Antena Sport

Când a venit barca, am sărit toţi în barcă. Domnişoara m-a întrebat „domnule Ţiriac, nu rămâi la Formulă?”. I-am spus că nu, că am avion. Zice: Aaa, ce păcat. Habar nu am cine e.

Mi-ai spus un nume. Habar n-am cine a fost. Dacă e o mare personalitate, să fie sănătoasă! De arătat, arată bine pe dinafară„, a spus, la acel moment, Ion Ţiriac, conform click.ro.

Ce s-a ales de Nicole Scherzinger, fosta iubită a lui Lewis Hamilton

Ce s-a ales de fosta iubită a lui Lewis Hamilton. Pilotul britanic a avut o relaţie cu Nicole Scherzinger, însă cei doi au decis să o ia pe drumuri separate după mai mulţi ani.

Nicole a avut o relaţie de aproape 7 ani cu multiplul campion de Formula 1, Lewis Hamilton. După despărţire, aceasta a ajuns în braţele lui Grigor Dimitrov, dar nici relaţia dintre cei doi nu a durat mult.

În prezent, Nicole Scherzinger este într-o relaţie cu fostul jucător de rzgby, Tom Evans. Nicole Sherzinger este una dintre cele mai celebre cântăreţe de muzică pop. Aceasta a cântat chiar a cântat la „Concertul Încoronării” Regelui Charles. Fosta membră a Pussycat Dolls Nicole Scherzinger a interpretat melodia din desenul animat „Mulan”, acompaniată de pianistul Lang Lang.

