Costel Gâlcă, cu gândul la suporteri după Csikszereda - Rapid 0-2: "Vreau să le dăm satisfacţie". Ce a spus despre Aioani - Antena Sport

Costel Gâlcă a oferit prima reacţie, după ce Rapid a învins-o pe Csikszereda cu scorul de 2-0, în etapa a treia de Liga 1. Antrenorul s-a declarat mulţumit de jocul prestat de echipa sa, în deplasarea de la Miercurea Ciuc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a acumulat şapte puncte, după trei meciuri disputate, şi a urcat provizoriu pe primul loc în Liga 1. Jakub Hromada şi Claudiu Petrila au marcat în victoria giuleştenilor de la Miercurea Ciuc.

Costel Gâlcă, prima reacţie după Csikszereda – Rapid 0-2

Costel Gâlcă a subliniat însă că echipa sa nu a mai fost în controlul partidei în a doua repriză, atunci când cei de la Miercurea Ciuc şi-au creat mai multe ocazii. Antrenorul giuleştenilor abia aşteaptă şi prima victorie în Giuleşti, pentru a le oferi satisfacţie suporterilor.

Întrebat şi despre zvonurile privind plecarea lui Marian Aioani de la Rapid, Costel Gâlcă a oferit un răspuns ferm. Antrenorul a transmis că portarul este în continuare în lotul său.

“Bucuros pentru prima parte făcută, pentru acţiunea de la golul doi, bucuros pentru cele trei puncte, veneam după un meci greu cu CFR, ei veneau după o înfrângere dureroasă. Am avut mult mai multă constanţă faţă de jocul de la Mioveni, am dominat jocul, s-au retras şi ei, puteam să marcăm mai mult. În a doua parte, am coborât, parcă nu am avut încredere, am pierdut controlul, puteau să marcheze. Nici noi nu am putut să profităm de spaţii, în a doua repriză.