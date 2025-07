"Prima repriză a fost perfectă" Claudiu Petrila a spus ce visează să realizeze cu Rapid în acest sezon - Antena Sport

“ Prima repriză a fost perfectă, am ținut de minge, am avut ocazii. În a doua repriză, am intrat puțin timorați, deși nu aveam motiv. E bine că am rezistat până la final fără să luăm gol și am obținut cele trei puncte. Am întâlnit o echipă care s-a apărat pe două linii și a încercat să iasă pe contraatac.

Obiectivul este să câștigăm un trofeu și să jucăm în Europa. Maturitate am avut și în trecut, dar ne-a lipsit puțină șansă. Acum, am reușit să închidem meciul încă din prima repriză”, a spus Claudiu Petrila, pentru digisport.ro, după Csikszereda – Rapid 0-2.

“Cel mai important este că am câştigat cele trei puncte, mă bucur şi pentru gol, chiar dacă nu am jucat aşa bine pe final. Nu a fost o relaxare, ei au prins încredere, au jucători buni, de calitate. Noi nu am mai arătat bine în a doua repriză, ca în prima repriză. Eu personal nu m-am simţit aşa bine din punct de vedere fizic, am avut şi o accidentare, nu am fost 100%. Anul trecut am început prost, acum am început bine, mergem mai departe”, a spus şi celălalt marcator al Rapidului din meciul cu Csikszereda, Jakub Hromada, pentru sursa citată.

Csikszereda – Rapid 0-2 şi bucureştenii sunt lideri

Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seară, în deplasare, cu 2-0, formaţia Csikszereda, în etapa a treia din Liga 1, devenind liderul clasamentului.