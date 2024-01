Soţia unui celebru milionar român, cu 20 de ani mai tânără, arată uimitor. Cei doi s-au cunoscut într-un club de noapte - Antena Sport

Soţia unui celebru milionar român, cu 20 de ani mai tânără, arată uimitor

Imagini de senzaţie cu soţia omului de afaceri Soţia unui celebru milionar român, cu 20 de ani mai tânără, arată uimitor. Este vorba de Anamaria, superba soţie a lui Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arpad Paszkany (52 de ani) are cu ce se mândri. După ce a divorţat de prima soţie, fostul patron de la CFR Cluj s-a recăsătorit cu superba Anamaria Feher. Aceştia s-au cunoscut la un concert într-un club de noapte şi s-au căsătorit în 2016.

Soţia unui celebru milionar român, cu 20 de ani mai tânără, arată uimitor

„De aproape trei ani sunt îndrăgostit. Dragostea la 40 de ani are acelaşi gust ca cea la 20 Ne-am cunoscut, ne-am plăcut, ne-am îndrăgostit… 99% consider că mi-am găsit femeia perfectă, femeia potrivită, care îmi luminează viaţa. Succes am avut la toate naţiile şi la toate vârstele. Eu n-am alergat deloc după femei„, spunea Arpad Paszkany într-un interviu acordat în trecut, scrie click.ro.