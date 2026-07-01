SUA – Bosnia, 03:00, LIVE VIDEO (pe Antena 1 şi AntenaPLAY). Americanii caută să obţină şi ei calificarea

Duelul dintre SUA şi Bosnia va avea loc în această noapte, de la ora 03:00, şi este în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, cât şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro.
Americanii pornesc cu prima şansă, fiind ultima ţară gazdă care caută calificarea în faza optimilor, după ce Canada a învins-o pe Africa de Sud, 1-0, şi Mexic a trecut de Ecuador, 2-0.
SUA – Bosnia, ora 03:00, în DIRECT pe Antena 1 şi AntenaPLAY
Confruntarea dintre SUA şi Bosnia are loc pe stadionul din San Francisco, acolo unde temperaturile sunt aşteptate să fie de peste 30 de grade. Totuşi, în continuare, la fel ca la toate partidele, vor exista pauze de hidratare şi sportivii vor putea să aibă un moment de repaus în lupta cu căldura.
Ultima partidă dintre cele două a avut loc în 2021, atunci când americanii au câştigat cu 1-0 meciul amical după un gol venit de la Cole Bassett. Acum specialiştii merg tot pe o victorie a SUA în duelul de la San Francisco.
Lot SUA pentru Cupa Mondială 2026
Portari: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution)
Fundași: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (New England Revolution), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Auston Trusty (Celtic)
Mijlocași: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Giovanni Reyna (Borussia Monchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
Atacanți: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Christian Pulisic (Milan), Timothy Weah (Marseille), Haji Wright (Coventry City), Alejandro Zendejas (Club America)
Lot Bosnia pentru Cupa Mondială 2026
Portari: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)
Fundași: Sadin Kacolasin Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)
Mijlocași: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)
Atacanți: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04)
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