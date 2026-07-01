SUA – Bosnia, 03:00, LIVE VIDEO (pe Antena 1 şi AntenaPLAY). Americanii caută să obţină şi ei calificarea

Duelul dintre SUA şi Bosnia va avea loc în această noapte, de la ora 03:00, şi este în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, cât şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro.

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Americanii pornesc cu prima şansă, fiind ultima ţară gazdă care caută calificarea în faza optimilor, după ce Canada a învins-o pe Africa de Sud, 1-0, şi Mexic a trecut de Ecuador, 2-0.

SUA – Bosnia, ora 03:00, în DIRECT pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Confruntarea dintre SUA şi Bosnia are loc pe stadionul din San Francisco, acolo unde temperaturile sunt aşteptate să fie de peste 30 de grade. Totuşi, în continuare, la fel ca la toate partidele, vor exista pauze de hidratare şi sportivii vor putea să aibă un moment de repaus în lupta cu căldura.

Ultima partidă dintre cele două a avut loc în 2021, atunci când americanii au câştigat cu 1-0 meciul amical după un gol venit de la Cole Bassett. Acum specialiştii merg tot pe o victorie a SUA în duelul de la San Francisco.

Lot SUA pentru Cupa Mondială 2026

Portari: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution)