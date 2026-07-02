SUA – Bosnia 2-0. Americanii s-au calificat în optimi! Victorie în inferioritate numerică

Final de primă repriză.

Min. 45+8: BARĂ! Americanii își puteau dubla avantajul, dar Balogun reia în transversală din centrarea lui Dest.

Min. 45: GOOOOOL! SUA deschide scorul în cele din urmă prin golgheterul Balogun. Vârful finalizează lejer, printre picioarele portarului advers.

Min. 31: Gol anulat SUA! După o eroare în defensiva bosniacă, mingea ajunge la Balogun, care înscrie, însă golul nu este validat din cauza unui ofsaid.

Min. 18: Fază periculoasă la poarta bosniacilor! Vasilj a boxat o minge trimisă în fața porții, balonul l-a lovit în cap pe Robinson și s-a dus peste.

Min. 15: Acțiune frumoasă a americanilor, care au combinat rapid în preajma careului. Mingea a ajuns la Balogun, al cărui șut a fost blocat și trimis în corner.

Min. 10: Vine și replica Bosniei, care încearcă poarta prin Demirovic. Balonul este reținut fără emoții de portarul americanilor.

Min 4: Christian Pulisic încearcă să pună probleme la poarta adversă, dar șutul expediat de acesta este blocat de stoperii Bosniei.

Min. 1: Start de meci!

Echipele de start:

SUA: Freese – Dest, Richards, Robinson, Ream, Freeman – Adams, McKennie, Tillman – Pulisic, Balogun. Rezerve: Turner, Brady – Trusty, Robinson, Arfsten, Scally, Reyna, Berhalter, Pepi, Aaronson, Wright, Weah, Zendejas. Antrenor: Mauricio Pochettino

Freese – Dest, Richards, Robinson, Ream, Freeman – Adams, McKennie, Tillman – Pulisic, Balogun. Turner, Brady – Trusty, Robinson, Arfsten, Scally, Reyna, Berhalter, Pepi, Aaronson, Wright, Weah, Zendejas. Mauricio Pochettino Bosnia: Vasilj – Muharemovic, Kolasinac, Dedic, Katic, Radeljic – Gigovic, Sunjic – Demirovic, Dzeko, Alajbegovic. Rezerve: Jurkas, Zlomislic – Mujakic, Hadzikadunic, Malic, Tahirovic, Basic, Memic, Hadziahmetovic, Burnic, Mahmic, Bazdar, Tabakovic, Lukic, Bajraktarevic. Antrenor: Sergej Barbarez

Confruntarea dintre SUA şi Bosnia are loc pe stadionul din San Francisco, acolo unde temperaturile sunt aşteptate să fie de peste 30 de grade. Totuşi, în continuare, la fel ca la toate partidele, vor exista pauze de hidratare şi sportivii vor putea să aibă un moment de repaus în lupta cu căldura.

Ultima partidă dintre cele două a avut loc în 2021, atunci când americanii au câştigat cu 1-0 meciul amical după un gol venit de la Cole Bassett. Acum specialiştii merg tot pe o victorie a SUA în duelul de la San Francisco.

Lot SUA pentru Cupa Mondială 2026

Portari: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution)

Fundași: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (New England Revolution), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Auston Trusty (Celtic)

Mijlocași: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Giovanni Reyna (Borussia Monchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Atacanți: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Christian Pulisic (Milan), Timothy Weah (Marseille), Haji Wright (Coventry City), Alejandro Zendejas (Club America)

Lot Bosnia pentru Cupa Mondială 2026

Portari: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)

Fundași: Sadin Kacolasin Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)

Mijlocași: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)

Atacanți: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04)