Home | Extra | Averea risipită de Ionuţ Lupescu. Pe ce a spart 300.000 de mărci: “Ca prostu’”

Averea risipită de Ionuţ Lupescu. Pe ce a spart 300.000 de mărci: “Ca prostu’”

Radu Constantin Publicat: 4 iulie 2026, 15:14

Comentarii
Averea risipită de Ionuţ Lupescu. Pe ce a spart 300.000 de mărci: Ca prostu

Ionuţ Lupescu, în timpul unui interviu / AS.ro

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Ionuţ Lupescu a jucat nu mai puţin de şase ani la Bayer Leverkusen, unde a ajuns în vara lui 1990. Apoi, timp de doi ani, a evoluat şi pentru Borussia Mönchengladbach. În această perioadă, Lupescu s-a bucurat de salarii generoase.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

El susţine că la Leverkusen avea un salariu de 300.000 de mărci. Banii i-a cheltuit repede! Şi-a luat o maşină din ei, după cum chiar el spune.

“Aveam în ‘90 300.000 de mărci pe an. (n.r. salariul de la Leverkusen). După primul an nu pusesem nimic deoparte. Mi-am zis: «Sunt prost. Îmi rup picioarele pe aici…». Atunci, cu 50.000 de mărci, cumpăram zece case. (Și ce ai făcut cu ei?) Nici eu nu mai știu. Am luat o mașină, ca prostu’, că îmi dăduse deja clubul o mașină.

Am cheltuit aiurea banii. După asta, am început să fiu mai realist, să zic așa”, a declarat Ionuț Lupescu la podcastul lui Viorel Grigoroiu.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Capul Verde cea mai frumoasă poveste de la Cupa Mondială?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
Observator
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
„Ungurul Istvan Kovacs din Transilvania, premiat de FIFA!”. Mesajul revoltător al unei publicații maghiare la adresa României
Fanatik.ro
„Ungurul Istvan Kovacs din Transilvania, premiat de FIFA!”. Mesajul revoltător al unei publicații maghiare la adresa României
15:04

Avertismentul lui Kimi Antonelli, după ce l-a învins pe Hamilton la el acasă şi a scris iar istorie în Formula 1
14:44

José Luis Chilavert, declaraţie rasistă la adresa echipei Franţei
14:40

Zlatan Ibrahimovici laudă pentru rivalii Argentinei: “Aceşti băieţi sunt eroi, au devenit idoli”
14:31

VIDEOKimi Antonelli, prima victorie într-o cursă de sprint! L-a depăşit pe Hamilton şi l-a învins la el acasă
13:38

“Îl detestă” Dezvăluirea Prinţului William despre Regele Charles al III-lea, în timp ce Anglia luptă pentru trofeu!
13:15

Paraguay – Franța LIVE VIDEO (00:00, pe Antena 1 si AntenaPLAY). Mai fac sud-amercanii o surpriză?!
Vezi toate știrile
1 Comunicatul FIFA după scandalul golului anulat în minutul 90+13 la Portugalia – Croaţia 2-1 2 Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român 3 VIDEOCe le-a spus arbitrul croaţilor după cea mai controversată fază de la Mondial, din minutul 90+13 al partidei cu Portugalia 4 “De ce l-ați scos pe Ronaldo?”. Răspunsul tranșant al lui Roberto Martinez după “thriller-ul” Portugalia – Croația 5 “FIFA, faceți ceva”. Henry, contrariat după ce Messi a fost “jucătorul meciului” în Argentina – Capul Verde 6 Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială