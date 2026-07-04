Averea risipită de Ionuţ Lupescu. Pe ce a spart 300.000 de mărci: “Ca prostu’”

Ionuţ Lupescu a jucat nu mai puţin de şase ani la Bayer Leverkusen, unde a ajuns în vara lui 1990. Apoi, timp de doi ani, a evoluat şi pentru Borussia Mönchengladbach. În această perioadă, Lupescu s-a bucurat de salarii generoase.

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El susţine că la Leverkusen avea un salariu de 300.000 de mărci. Banii i-a cheltuit repede! Şi-a luat o maşină din ei, după cum chiar el spune.

“Aveam în ‘90 300.000 de mărci pe an. (n.r. salariul de la Leverkusen). După primul an nu pusesem nimic deoparte. Mi-am zis: «Sunt prost. Îmi rup picioarele pe aici…». Atunci, cu 50.000 de mărci, cumpăram zece case. (Și ce ai făcut cu ei?) Nici eu nu mai știu. Am luat o mașină, ca prostu’, că îmi dăduse deja clubul o mașină.

Am cheltuit aiurea banii. După asta, am început să fiu mai realist, să zic așa”, a declarat Ionuț Lupescu la podcastul lui Viorel Grigoroiu.