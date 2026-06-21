Ionuţ Lupescu a dezvăluit motivul pentru care Cristiano Ronaldo nu este scos din echipa Portugaliei: “Am vorbit cu selecţionerul”

Ionuţ Lupescu a discutat cu Roberto Martinez, selecţionerul Portugaliei, despre situaţia lui Cristiano Ronaldo. Câştigător a cinci Baloane de Aur, fostul star de la Real Madrid a devenit ţinta criticilor după remiza înregistrată de lusitani în meciul de debut de la Cupa Mondială 2026. Campioana europeană din 2016 a remizat cu RD Congo, scor 1-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Criticat şi pentru prestaţiile din meciurile de pregătire dinaintea Cupei Mondiale, Ronaldo a fost pus la zid atât de marile publicaţii, cât şi de foşti mari jucători, precum Thierry Henry. Mulţi consideră că starul de 41 de ani nu doar că nu mai poate ajuta naţionala Portugaliei, dar prezenţa sa face ca echipa să nu joace la adevăratul potenţial.

World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Ionuţ Lupescu ştie de ce Cristiano Ronaldo este în continuare convocat la naţionala Portugaliei

Prezent la finala UEFA Champions League dintre PSG şi Arsenal de la Budapesta, Ionuţ Lupescu s-a întâlnit cu Roberto Martinez, selecţionerul Portugaliei. Cei doi au discutat despre situaţia lui Cristiano Ronaldo, iar portughezul a dezvăluit că, în primul rând, la nivel psihologic, prezenţa lui CR7 cântăreşte enorm:

“Am avut o discuţie cu Roberto Martinez chiar la finala Champions League şi îmi spunea că nu îl scoate din echipă pentru că numai prezenţa lui pe culoar îi sperie pe adversari. Şi zice «Folosesc acest truc, îl ţin cât mai mult în echipă». Păi da, dar suferă ceilalţi, îl caută pe el când au poziţie să tragă la poartă, să marcheze. Şi îmi zice «Da, îmi asum acest risc. Pe de altă parte, el e acolo şi îmi ţine cel puţin doi apărători, îmi creează spaţii pentru ceilalţi».

Sunt curios. Toate vedetele au marcat, de la Messi, Kane, Mbappe. El e singurul care a rămas în urmă deocamdată. Va fi interesant să vedem dacă se va integra din nou”, a declarat Ionuţ Lupescu, la Antena 1.