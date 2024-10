Cât de frumoasă este soţia lui Alex Dobre! Erika l-a dat peste cap pe noul star al Rapidului - Antena Sport

„E un debut de vis! Este mai importantă victoria Rapidului, decât faptul că am marcat o ‘dublă’. Este mai importantă victoria Rapidului, decât faptul că am marcat o ‘dublă’. Sunt un jucător dinamic. Am fost inspirat și mă bucur că mi-a ieșit. M-a ajutat ritmul din Portugalia și mă bucur că îmi prinde bine ce am învățat acolo. Marius Șumudică m-a încurajat și colegii m-au făcut să mă simt ca acasă aici.

Nu știu ce părere are selecționerul de prestația mea. Dacă dânsul va considera că merit să fiu convocat la echipa națională, ar fi o mândrie pentru mine.

Va fi un drum lung de acum încolo. Suntem ca o familie și ne bucurăm că am obținut un rezultat pozitiv. Sunt niște momente incredibile. Sunt momente care îmi vor rămâne în minte pentru totdeauana și le voi povesti mai departe.

Le mulțumesc fanilor, colegilor și familiei pentru susținere”, a declarat Alex Dobre, după partida din Giuleşti.