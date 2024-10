Debut de vis pentru Alex Dobre. Noua „perlă” din Giuleşti a marcat o dublă în partida Rapid-Farul: „Va fi un drum bun” - Antena Sport

Debut de vis pentru Alex Dobre Alex Dobre a debutat astăzi în tricoul Rapidului - Profimedia Alex Dobre a marcat o dublă la debutul în tricoul Rapidului. Rapid-Farul, 5-0. Umilinţă totală pentru elevii lui Gică Hagi. Partida din Giuleşti a încheiat etapa cu numărul 13 din Liga1. Meciul a fost transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Cele două formaţii nu au început de loc bine campionatul și după 12 jocuri aveau acelaşi număr de puncte, 13, dar și același golaveraj, 12-15. Acum, după 5 partide jucate acasă fără victorie, giuleştenii au învins-o cu 5-0 pe Farul Constanţa. Până acum adunaseră 4 remize și o înfrângere. Debut de vis pentru Alex Dobre. Noua „perlă” din Giuleşti a marcat o dublă în partida Rapid-Farul Cele 5 goluri ale Rapidului contra Farul Constanţa au fost marcate de: Borza – minutul 13, Petrila – minutul 30, Pașcanu – minutul 40, Dobre – minutul 72, Dobre – minutul 90+5. Se pare că schimbarea impusă de Marius Şumudică i-a adus victoria mult aşteptată în Giuleşti. Rapid a jucat în 3-4-3. A fost pentru prima dată în mandatul noului tehnician când alb-vişinii încep cu 3 stoperi. Alex Dobre poate fi considerat omul meciului. La debutul în tricoul alb-vişiniilor, fotbalistul în vârstă de 26 de ani a marcat o dublă contra elevilor lui Gică Hagi. A intrat pe teren în minutul 66, în locul lui N’Jie. Prima reuşită a venit în minutul 72, cu o execuţie perfectă, la colţul lung. Noua achiziţie a lui Dan Şucu a marcat din nou din pasa lui Micovschi. Despre reuşita sa, fotbalistul a mărturisit că a făcut exact ceea ce a simţit pe teren. Mai mult, Dobre a precizat că noii săi coechipieri l-au ajutat să se integreze în Giuleşti. Reclamă

„E un debut de vis! Este mai importantă victoria Rapidului, decât faptul că am marcat o ‘dublă’. Este mai importantă victoria Rapidului, decât faptul că am marcat o ‘dublă’. Sunt un jucător dinamic. Am fost inspirat și mă bucur că mi-a ieșit. M-a ajutat ritmul din Portugalia și mă bucur că îmi prinde bine ce am învățat acolo. Marius Șumudică m-a încurajat și colegii m-au făcut să mă simt ca acasă aici.

Nu știu ce părere are selecționerul de prestația mea. Dacă dânsul va considera că merit să fiu convocat la echipa națională, ar fi o mândrie pentru mine.

Va fi un drum lung de acum încolo. Suntem ca o familie și ne bucurăm că am obținut un rezultat pozitiv. Sunt niște momente incredibile. Sunt momente care îmi vor rămâne în minte pentru totdeauana și le voi povesti mai departe.

Le mulțumesc fanilor, colegilor și familiei pentru susținere”, a declarat Alex Dobre, după partida din Giuleşti. Alex Dobre este cotat cu 1 milion de euro Aripa stânga jucase ultima dată în Portugalia, la Famalicao, şi a ajuns la Rapid recent. Fotbalistul de 26 de ani s-a format la juniorii lui Bournemouth, dar n-a reușit să se impună în Anglia. Dobre este cotat cu 1 milion de euro, potrivit Transfermarkt. În urma acestui meci, Rapid a urcat pe locul 10 în Liga 1, cu 16 puncte. Farul e pe locul 14 în Liga 1, cu 13 puncte.

