Incidente după calificarea Legiei din preliminariile UEL. Un jucător al lui Edi Iordănescu, lovit cu o brichetă - Antena Sport

Nu sunt surprins, mă aşteptam ca gazdele să joace bine. După primul meci, am fost nervos pentru că am vrut să câştigăm la o diferenţă mai mare. Ştiam că aşa ar fi fost mai uşor pentru noi. Am avut o săptămână lungă şi dificilă de pregătire.

Am câştigat acest meci datorită caracterului nostru, organizării şi luptei până la capăt. Aceste calităţi ne-au ajutat”, a declarat Edi Iordănescu, după Aktobe – Legia Varşovia 0-1, conform meczyki.pl.