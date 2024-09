Cătălin Chirilă, performanţă inedită după ce a devenit deja campion mondial şi european: "Record personal" - Antena Sport

Cătălin Chirilă a ratat surprinzător finala olimpică, după ce doborâse recordul olimpic în serii

Cătălin Chirilă a ratat surprinzător finala la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce doborâse recordul olimpic în serii. Proba de canoe simplu de la Jocurile Olimpice s-a desfăşurat pe distanţa de 1.000 de metri.

„Acum cred că m-aş mai gândi de câteva ori înainte să încep acea cursă din semifinale. Am făcut câteva greşeli tactice şi tehnice. Greşelile tehnice le-au observat chiar şi cei care cunosc destul de puţin canoe. S-a văzut cât de tare m-am împiedicat şi nu a fost normal. Sunt conştient că trebuie să mă pregătesc pentru condiţii mai rele. E primul lucru pe care vreau să-l schimb şi sper ca prin antrenament să reuşesc să fiu mai bun şi pe valuri”, declara Cătălin Chirilă după ce a ratat dramatic finala olimpică. Înaintea competiţiei de la Paris se afla printre favoriţii la cucerirea unei medalii olimpice.

„Cu siguranţă mă gândesc la următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice. Am tras linie imediat după acea cursă (n.r. – din semifinale). Poate mulţi se aşteptau să fiu şocat după ce s-a întâmplat în semifinale, dar eu am conştientizat imediat, mi-am dat seama că sunt pe locul cinci şi nici nu mai era nevoie să stau să aştept confirmarea pe tabelă. E normal ca după o linie trasă, după o concluzie, să încep cu dreptul şi am făcut asta în următoarea cursă (n.r. – în Finala B pe care a câştigat-o)”, a explicat Chirilă.

România nu a mai obţinut o medalie olimpică la kaiac-canoe de la Sydney, din 2000, atunci când Florin Popescu şi Mitică Pricop câştigau două medalii la canoe dublu, aur la 1.000 metri şi bronz la 500 metri.