Câți bani a câștigat Leonard Doroftei în carieră. Marele campion a dat toate cărțile pe față - Antena Sport

„M-am ridicat de pe fotoliu şi m-am dus direct la ea ‘Bună, ce faci, cum te cheamă’. A fost prima persoană cu care am procedat în felul acesta. (N.r. Ea ce a zis?) Era ruşinoasă! Nebunule! M-am speriat şi am văzut ochii ăia verzi. Atracţie la prima vedere. Avea 18, 19 ani când am cerut-o, în 1994.

(N.r. Ce i-ai făcut de vorbeşte aşa frumos despre tine) Nu intrăm în detalii. I-am făcut copii frumoşi, ce să-i fac. Aşa a vrut Dumnezeu. (N.r. Nu te uiţi la bani când îi iei soţiei ceva) Nu, niciodată, nici nu se compară. M-a susţinut în absolut tot, am luat deciziile împreună, dacă greşim, greşim noi.

(N.r. Copiii te ascultă mai mult pe tine sau pe ea) Pe amândoi, sunt ok. Mai mult vorbesc cu mama lor, au petrecut mai mult timp cu ea, eu am fost cârciumar, mi-a plăcut cârciumăria„, a declarat Leonard Doroftei, în cadrul unui podcast.