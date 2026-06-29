Ce mănâncă David Popovici la 4:30 dimineața. Așa a ajuns să fie campion

David Popovici câștigă medalie după medalie, dar puțini știu care sunt secrete lui care l-au făcut campion. Ce mănâncă David Popovici, la 4:30 dimineața? Acestea sunt alimentele hrănitoare care îl ajută să susțină efortul intens.

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Ce mănâncă David Popovici la 4.30 dimineața

David Popovici trăiește momente de vis, însă sacrificiile din spatele succesului sunt unele pe măsură. Sportivul român are un program strict și o dietă pe care o urmează cu sfințenie.

Concret, David Popovici poate avea prima masă și la 4:30 dimineața. Campionul mondial consumă iaurt cu ovăz, miere, banane, chia și migdale, esențiale pentru a avea energie pentru o zi cu antrenamente.

Ulterior, pe parcursul zilei, David Popovici bea un pahar cu lapte, miere și scorțișoară pentru refacerea mușchilor. După antrenament, acesta mănâncă un sandwich cu pâine integrală, unt, cașcaval bio și șuncă de mangalița, potrivit Koken.ro.

Nu mănâncă niciodată fast-food

Atât lui David Popovici, dar, în general, tuturor sportivilor de performanță le este recomandat să nu consume produse fast-food, mezeluri procesate sau băuturi carbogazoase. Totul se axează pe proteine curate (pește, ouă, carne slabă), legume și carbohidrați.