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Ce mănâncă David Popovici la 4:30 dimineața. Așa a ajuns să fie campion

Radu Constantin Publicat: 29 iunie 2026, 12:35

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Ce mănâncă David Popovici la 4:30 dimineața. Așa a ajuns să fie campion
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David Popovici câștigă medalie după medalie, dar puțini știu care sunt secrete lui care l-au făcut campion. Ce mănâncă David Popovici, la 4:30 dimineața? Acestea sunt alimentele hrănitoare care îl ajută să susțină efortul intens.

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Ce mănâncă David Popovici la 4.30 dimineața

David Popovici trăiește momente de vis, însă sacrificiile din spatele succesului sunt unele pe măsură. Sportivul român are un program strict și o dietă pe care o urmează cu sfințenie.

Concret, David Popovici poate avea prima masă și la 4:30 dimineața. Campionul mondial consumă iaurt cu ovăz, miere, banane, chia și migdale, esențiale pentru a avea energie pentru o zi cu antrenamente.

Ulterior, pe parcursul zilei, David Popovici bea un pahar cu lapte, miere și scorțișoară pentru refacerea mușchilor. După antrenament, acesta mănâncă un sandwich cu pâine integrală, unt, cașcaval bio și șuncă de mangalița, potrivit Koken.ro.

Nu mănâncă niciodată fast-food

Atât lui David Popovici, dar, în general, tuturor sportivilor de performanță le este recomandat să nu consume produse fast-food, mezeluri procesate sau băuturi carbogazoase. Totul se axează pe proteine curate (pește, ouă, carne slabă), legume și carbohidrați.

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David Popovici, o nouă performanță

David Popovici s-a impus duminică în cursa de 200 metri liber la Roma, în Trofeul Sette Colli, stabilind un nou record al competiţiei.

David Popovici a mers în finala de 200 metri liber cu cel mai bun timp al calificărilor şi a luat startul tot de pe culoarul 4. În finala care a reunit nouă înotători, David a condus încă din start, a întors primul la fiecare schimb şi a câştigat proba cu 1:44.48, nou record al competiţiei.

 

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