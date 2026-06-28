Reacţia emoţionantă a lui David Popovici după ce a câştigat aur în proba de 200m liber de la Sette Colli

David Popovici s-a impus duminică în cursa de 200 metri liber la Roma, în Trofeul Sette Colli, stabilind un nou record al competiţiei.
David Popovici a mers în finala de 200 metri liber cu cel mai bun timp al calificărilor şi a luat startul tot de pe culoarul 4. În finala care a reunit nouă înotători, David a condus încă din start, a întors primul la fiecare schimb şi a câştigat proba cu 1:44.48, nou record al competiţiei.
”Mulțumesc. Este ceva în care mă specializez, mai ales pe ultima parte a cursei. A fost frumos, a fost surprinzător de… nu vreau să spun ușor… surprinzător de calm!
Asta mă face foarte curios ce pot realiza cu un antrenament țintit. Am făcut season best, chiar și personal best. Sunt fericit că sunt aici, îmi place publicul acesta. Ce pot spune despre mâncare? Totul a fost excelent. O competiție reușită. Este foarte bună pentru moralul meu și pentru evoluția mea în sezon.
Iau multe lucruri învățate aici și le duc la Paris. Parisul va fi în sală, eu ador să înot afară, dar am mai făcut-o în trecut, deci nu sunt îngrijorat. Sper să fie bine.
În seara asta mă voi relaxa, voi sta cu familia mea, care a venit aici să mă susțină”, a spus David Popovici, la Rai Sport.
”Dedic această victorie bunicii mele. Vreau să vă spun și vouă, să afle mai întâi de la voi decât de la mine. Ea citește toate interviurile pe care le dau. Este foarte emoționant să concurez cu atât de mulți membri ai familiei mele aici. Las Roma să mă adopte. A fost o cursă foarte bună”, a mai spus David Popovici.
În urmă cu o zi, Popovici a câştigat aurul la 100 m liber.
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