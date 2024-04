Ce s-a ales de "giuvaierul" din România care și-a încheiat cariera la 21 de ani și conduce mașina visurilor lui Dorian Popa - Antena Sport

”A fost o decizie grea de luat pentru mine, întrucât până și în momentul de față încă mă lupt să o ‘accept’. Am considerat că dacă nu pot face un lucru la nivelul care trebuie și la care am fost cândva, să pot da 100% din tot ce am, să nu îl mai fac deloc.

Am decis în urmă a trei operații la genunchi urmate de o recuperare de doi ani și jumătate să renunț deoarece nu mă mai puteam ridica la performanța din trecut. Vreau să specific că nu am ales să renunț din comoditate sau din dorința de a alege calea ușoară, întrucât acestea nu sunt lucruri care mă definesc”, a fost mesajul transmis de Raoul Baicu pe rețelele sociale, prin care își explica decizia drastică.

Raoul a avut mai mult succes în afaceri. Și-a deschis o spălătorie auto modernă, de tip ”self-wash”, și pare să fi dat lovitura pe plan financiar. Mai mult, îi anunţă mereu pe urmăritorii săi de pe Instagram că şi-a găsit fericirea.

Raoul Baicu are un bolid de 200.000 de euro

Raoul Baicu întoarce toate privirile cu bolizii pe care îi conduce (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS). Fostul fotbalist este posesorul unui Ferarri Portofino de 200.000 de euro, despre care Dorian Popa spunea că este „mașina visurilor lui”. Baicu l-a invitat pe cunoscutul vlogger, în trecut, să îi conducă bolidul de lux care are 620 de cai putere și are nevoie de doar 3.5 secunde pentru a ajunge de la 0 la 100 km/h.

„Mi-a scris un băiat extrem de cool pe mail. Scrie că e Raoul Baicu și că are un Ferarri Portofino. Mi-a spus «Știu că e mașina visurilor tale și aș vrea să ne întâlnim ca să dai o tură cu ea, să vezi cum este. Este a mea și ți-o pot da oricând. Vreau să facem o poză pentru mama mea”. Mai rar băieți ca Raoul. Am văzut că e fotbalist și joacă la Astra.

Când am văzut pozele, am zis «Joci la Juventus?», După am aflat că și Astra are dungi albe și negre. Ferrari Portofino este mașina pe care mi-o doresc”, spunea Dorian Popa.

Familia lui Raoul Baicu deține afaceri de milioane de euro. Fostul fotbalist nu a avut niciodată probleme de ordin financiar și s-a afișat mereu înconjurat de lux și opulență.