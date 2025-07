Proces de 1,5 milioane de euro pentru Laurențiu Reghecampf: „Sunt supărat pentru ce a făcut” - Antena Sport

Laurențiu Reghecampf este implicat într-un proces uriaș. Antrenorul a ajuns în fața instanței cu oficialii fostei sale echipe, Esperance Tunis, de la care a fost demis în martie.

Deși a avut rezultate remarcabile pe banca tunisienilor, Laurențiu Reghecampf a fost demis, după 24 de meciuri bifate. El reușise să o ducă pe Esperance Tunis pe primul loc și a calificat-o și în Champions League.

Proces de 1,5 milioane de euro pentru Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că a fost informat pe mail de faptul că a fost dat afară de la Esperance Tunis. „Reghe” i-a dat în judecată pe oficialii echipei, câștigând în primă fază. Tunisienii mai au șansa de a ataca decizia la TAS.

Laurențiu Reghecampf ar avea de recuperat de la Esperance Tunis suma de 1,5 milioane de euro, ținând cont că a fost demis înainte de încheierea contractului.

„Am un proces cu Esperance, aștept să văd dacă vor merge la TAS. Sunt puțin supărat pe cei de acolo pentru ce au făcut. Nici eu nu știu ce s-a întâmplat. Am luat echipa într-un moment dificil, erau pe locul șase, am dus-o pe locul unu, am calificat echipa în Champions League. Am fost pentru o poză de grup la ambasadă, asta se întâmpla vineri, am avut trei zile de pauză, am plecat din Tunisia, și am primit un mail că mi s-a reziliat contractul.