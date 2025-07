Dezvăluirile medicului care i-a acordat primul ajutor lui Felix Baumgartner - Antena Sport

Bărbatul privea drept în faţă şi nu răspundea. „Eu şi o asistentă medicală din Milano, şi ea oaspete în staţiune, l-am eliberat din rucsacul cu motor şi am început să alternăm masajul cardiac când a intrat în stop cardiac”, continuă salvatorul din Erba. “Apoi a sosit prima ambulanţă, paramedicii au continuat operaţiunile cu defibrilatorul, dar nu au mai putut face nimic”.

„Eram în Marche pentru o săptămână de vacanţă”, povesteşte Frigerio. „În acea după-amiază voiam să particip la un turneu de darts programat la ora 16.00. Am ajuns cu câteva minute mai devreme la locul evenimentului: la ora 15.55, o parapantă motorizată a început să piardă altitudine şi s-a apropiat tot mai mult de sol, până când s-a prăbuşit ca o rachetă între două piscine”.

„În accident a fost rănită şi o animatoare a complexului”, a continuat el. “Din fericire, a suferit doar o rană superficială, dar a fost totuşi dusă la spital. S-a speriat foarte tare”.

În acel moment, vacanţa s-a terminat pentru el. Când se întorcea acasă cu maşina, câteva ore mai târziu, salvatorul din Erba a aflat de la radio că Felix Baumgartner murise într-un accident la Porto Sant’Elpidio: „Abia atunci am înţeles că era vorba de bărbatul acela”, îşi aminteşte el. „La radio s-a vorbit despre un posibil accident, asta am crezut şi eu când am văzut scena, pentru că părea că nu a reacţionat la cădere”.

“Va fi condus pe ultimul drum într-un loc special”

Potrivit Salzbubrger Nachrichten, un vechi prieten al lui Baumgartner, Klaus Pollhammer, a declarat că austriacul era un „prieten absolut şi un om minunat”. „Va fi condus pe ultimul drum într-un loc special”, a mai spus el. “Este un gol care nu va putea fi umplut. Mulţi oameni din anturajul său suferă foarte mult.”