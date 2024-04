"Cobra" Adrian Ilie a împlinit 50 de ani! Mesajul plin de emoţie primit de la fiica lui, Milana - Antena Sport

Milana, care are 24 de ani, a postat o fotografie din copilărie în care apare în braţele „Cobrei”.

„La mulţi ani, tati!„, a fost mesajul primit de fostul internaţional de la fiica lui, care îi calcă pe urme.

Milana este singurul copil pe care îl Adrian Ilie şi soţia lui, Dana. Tânăra a jucat fotbal şi acum visează să devină o antrenoare de succes.

Milana Ilie, pasionată de fotbal

Milana Ilie le antrenează pe fetele de la Şcoala Americană din Bucureşti. A fost dragoste la prima vedere când a văzut că logoul echipei e un liliac… la fel ca la Valencia, unde a jucat tatăl ei, Adrian Ilie.

„Da, este chiar întâmplător, aşa s-au nimerit lucrurile. Eu când am venit la şcoală, din clasa a 6-a până în a 12-a, am jucat fotbal şi am văzut echipamentul… Liliacul! Am zis gata, e clar!

Dacă nu am mai avut un frate, trebuia să duc şi eu un pic tradiţia…”, a declarat Milana Ilie pentru AntenaSport. Milana se vede mult mai sus în fotbal, iar tatăl, Adrian Ilie, îi e alături. „Pentru mine cel mai important este că mă susţine şi vine aici tot timpul. Eu merg tot timpul când se duce tata la evenimente care se organizează cu Generaţia de Aur”, a precizat Milana. Milana s-a născut în Spania, când tatăl ei era idol la Valencia. Atunci, Adrian Ilie şi-a primit porecla „Cobra”. „Mie îmi plăcea foarte mult când făcea scăriţa lui”, a precizat ea. Milana şi tatăl ei pun la cale o academie de fotbal-fete în România. Adrian Ilie are un CV fabulos. Pe lângă performanţele obţinute la Steaua, „Cobra” a reuşit eventul cu Galatasaray în Turcia. A făcut-o campioană pe Valencia în La Liga, în 2002, şi a câştigat Cupa Elveţiei cu Zurich. Reclamă

