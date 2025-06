Florin Talpan, contre dure cu Ilie Dumitrescu. Dialog încins în direct: "E inadmisibil / Dacă inventaţi asta..." - Antena Sport

Florin Talpan a intrat în direct şi s-a contrat cu Ilie Dumitrescu. Juristul de la CSA Steaua a avut o reacţie fermă şi a lansat noi acuzaţii dure la adresa FCSB şi FRF.

Talpan a oferit declaraţii la aflarea veştii că Legea Sportului s-ar putea schimba, astfel încât echipele de drept public să poată evolua în Liga 1. Acest fapt le-ar permite şi celor de la CSA Steaua să se lupte cu şanse reale pentru promovare.

Florin Talpan, contre dure cu Ilie Dumitrescu

Florin Talpan a subliniat că va face mai multe plângeri împotriva FCSB, FRF şi LPF, pe care le acuză că nu ar fi respectat legea. Juristul “militarilor” a mai declarat că a fost contactat de numeroşi sponsori, dornici să se alăture clubului din Ghencea.

“În legătură cu demersul despre care vorbiți, eu m-am ocupat de toate documentele care au fost făcute încă din 2020. Au trecut 5 ani, mă zbat pentru această acțiune și sper ca acum să treacă, să putem evolua și noi în Liga 1. Am văzut o poză cu comandanții clubului Steaua, cei care s-au opus să notific eu Federația și Liga, și acum se pozează la ziua clubului.

E jenant ce se întâmplă! Vom găsi soluții, să ajungem până acolo. La Clubul Sportiv al Armatei Steaua se găsesc soluții. Suporterii își doresc ca noi să evoluăm în Liga 1. Este o muncă pe care am început-o acum 23-24 de ani, dă în sfârșit roade, după ce am câștigat în instanță marca, numele, palmaresul. Săptămâna trecută am fost la FRF să dispun măsuri împotriva FCSB.