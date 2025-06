S-a decis viitorul lui Ianis Hagi! Unde va juca tricolorul: "Sunt discuţii avansate" - Antena Sport

„M-am întâlnit la sală cu el. A făcut pregătirea cu Farul, a participat la antrenamente. Din ce am înțeles, a avut oferte din top 5 campionate ale Europei.

Ilie Dumitrescu l-a dat de gol pe Ianis Hagi. Tricolorul s-a pregătit cu cei de la Farul, în această vară, dar are discuții avansate în cele mai importante 5 campionate din Europa. Mai mult, Ilie Dumitrescu a declarat că Ianis Hagi a refuzat oferta de la Legia Varșovia.

Ianis Hagi i-a dezvăluit lui Ilie Dumitrescu ce urmează să facă . Internaţionalul român are oferte din top 5 campionate şi urmează să decidă la ce echipă va ajunge.

Ianis Hagi a mai avut aventuri în top 5 campioanaate, dar nu s-a terminat deloc bine pentru el. La Fiorentina a fost timp de 2 ani legitimat. Are 2 prezențe la echipa mare, 19 la Primavera. La Alaves, sub formă de împrumut de la Rangers timp de 1 an, 26 de prezențe, 2 goluri și 2 pase decisive.

“Sunt conștient de ce pot face și sunt conștient că nu mi-am atins potențialul maxim. Vreau să ajung undeva unde să pot continua progresul. Să progresăm și cu ochelarii. Sunt jucător liber de contract, este normal să primim telefoane. Puteți să întrebați mai direct pe impresari. Eu am un pop-up de avut grijă momentan cu Maria, cu Elena avem multă treabă și sunt relaxat. Știu ce vreau de la viață și aștept. Îmi doresc să progresez, să joc la cel mai înalt nivel”, a spus Ianis Hagi, despre viitorul său, în urmă cu o săptămână.