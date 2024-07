Cu cât a putut să îi vândă fiica lui Ilie Năstase un tablou lui Ion Ţiriac: "Cu atât l-a cumpărat, e suma corectă!" - Antena Sport

Cu cât a putut să îi vândă fiica lui Ilie Năstase un tablou lui Ion Ţiriac. Alessia, fiica de 20 de ani a lui Ilie Năstase din căsnicia cu Amalia, este pasionată de artă şi a avut o expoziţie.

Alessia este studentă la Paris, în domeniul artei, şi de curând a avut şi o expoziţie de tablouri. Unul a fost cumpărat de cel mai bun prieten al tatălui său, miliardarul Ion Ţiriac. Alessia, care este de o frumuseţe uimitoare, a dezvălui cât a plătit Ţiriac pentru tabloul său.

„Arta a fost prima mea pasiune de când aveam patru, cinci ani. Când stăteam la casă mă duceam în fiecare zi şi desenam un pod, pictam. În fiecare zi făceam ceva nou. Mereu am ştiut că ăsta e drumul meu. Știu că Ion Ţiriac a cumpărat un tablou. A făcut-o şi pentru că i-a plăcut mult ce am făcut la expoziţia pe care am avut-o. Cu 400-500 de euro l-a cumpărat, suma corectă”, a spus Alessia Năstase pentru orangesport.ro.

Alessia Năstase a mai dezvăluit că îşi doreşte să se mute în Franţa.

„De la început m-am simţit ca acasă în Franţa. Eu m-am născut acolo şi părinţii mei mereu vorbesc des despre Franţa, mai ales tata. Spune cum acolo este alt om şi se simte ca acasă. Pentru mine nu a fost greu să stau acolo şi nu o să fie niciodată. Acolo mi-aş dori să mă mut definitiv dacă s-ar putea. Când sunt acolo cu el (n.r. – cu Ilie Năstase), mi se pare că lumea îl apreciază atât de mult şi iubesc să văd asta, mai ales în Franţa„, a mai spus Alessia.